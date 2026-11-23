Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
92.88 €
|
Abst. Kursziel*:
6.59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
94.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.81%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
15:37
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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20.11.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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19.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.ch)
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18.11.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
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18.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
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