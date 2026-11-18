Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.06 Prozent stärker bei 26’124.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25’988.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’134.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25’475.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 26’135.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’185.00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.34 Prozent zu. Bei 27’000.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2.53 Prozent auf 128.16 EUR), Infineon (+ 1.37 Prozent auf 49.35 EUR), Bayer (+ 1.14 Prozent auf 56.78 EUR), Merck (+ 1.06 Prozent auf 152.35 EUR) und Symrise (+ 0.78 Prozent auf 95.70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Bank (-1.73 Prozent auf 30.41 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.33 Prozent auf 65.42 EUR), BMW (-0.96 Prozent auf 55.56 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.93 Prozent auf 39.34 EUR) und adidas (-0.89 Prozent auf 172.20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 658’538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 240.927 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch