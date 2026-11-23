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23.11.2026 15:13:44
Bernstein Research verleiht Infineon-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Infineon-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Mark Newman einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen".
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Infineon legte um 14:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6.5 Prozent auf 48.39 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 69.46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’309’727 Infineon-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 29.2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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