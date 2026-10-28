Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe die nach dem außergewöhnlich guten Quartal des Konkurrenten Givaudan geweckten hohen Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Victoria Nice am Mittwoch nach dem Kurseinbruch der Aktien. Die präzisierte Unternehmensprognose für die operative Ergebnismarge 2026 habe die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, auch wenn der Konsens bereits auf diesem Niveau gelegen habe./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
90.40 €
|
Abst. Kursziel*:
9.51%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.85%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
28.10.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Symrise-Aktie im Tiefflug: Duftstoffhersteller legt beim Wachstum eine Schippe drauf - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
28.10.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf (EQS Group)
|
28.10.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|81.42
|-9.53%
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