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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

81.42
CHF
-8.58
CHF
-9.53 %
28.10.2026
SWX
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29.10.2026 07:53:52

Symrise Market-Perform

Symrise
83.17 CHF -10.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe die nach dem außergewöhnlich guten Quartal des Konkurrenten Givaudan geweckten hohen Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Victoria Nice am Mittwoch nach dem Kurseinbruch der Aktien. Die präzisierte Unternehmensprognose für die operative Ergebnismarge 2026 habe die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, auch wenn der Konsens bereits auf diesem Niveau gelegen habe./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90.40 € 		Abst. Kursziel*:
9.51%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.85%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
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Symrise AG 81.42 -9.53% Symrise AG