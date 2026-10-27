Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Aus eigener Kraft habe der Aromen- und Duftstoffhersteller im dritten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der Zahlen des Wettbewerbers Givaudan drücke die Reaktion der Anleger aber deren Enttäuschung aus. Der Experte glaubt aber, dass dabei "Äpfel mit Birnen" verglichen werden. Der Vergleich mit den Schweizern greife zu kurz./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Kaufen
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
91.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
90.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
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17:58
|Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
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16:35
|Symrise-Aktie im Tiefflug: Duftstoffhersteller legt beim Wachstum eine Schippe drauf - Jahresziele bestätigt (AWP)
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16:10
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf (EQS Group)
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
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15:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
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