Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Symrise sei darüber diskutiert worden, ob der Heimtiermarkt den Aromenhersteller wieder näher an das historische organische Wachstumsniveau heranführen wird./edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
96.50 €
|
Abst. Kursziel*:
2.59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
96.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.29%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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