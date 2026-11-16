Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Symrise bei unverändertem Kursziel von 103 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber neben Symrise auch DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemaßnahmen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
103.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
95.84 €
|
Abst. Kursziel*:
7.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.70%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|88.06
|0.39%
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