ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen"./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’228.20 €
|
Abst. Kursziel*:
103.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’279.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
95.34%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
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