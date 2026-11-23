Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Broadcom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen"./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 575.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 304.41
|
Abst. Kursziel*:
88.89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 309.88
|
Abst. Kursziel aktuell:
85.56%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
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