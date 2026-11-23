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23.11.2026 15:34:44
Givaudan-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Underperform
Die Givaudan-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 3004 auf 3316 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Massgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen könnten. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer. Für Givaudan bleibt die Expertin vorsichtig, das Kursziel erhöhte sie unter anderem mit voraussichtlich niedrigeren Kapitalkosten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Givaudan-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Givaudan-Aktie konnte um 15:18 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.5 Prozent auf 4’068.00 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 18.49 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4’513 Givaudan-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 32.9 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Givaudan voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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