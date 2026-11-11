Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
114.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.56 €
|
Abst. Kursziel*:
20.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.10%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
06:11
|Neuer Finanzvorstand berufen: Symrise-Aktie gibt nach (Dow Jones)
|
10.11.26
|Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027 (AWP)
|
10.11.26
|EQS-News: Symrise AG kündigt Wechsel im Finanzvorstand an und verlängert Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-News: Symrise AG announces Chief Financial Officer transition and extension of Walter Ribeiro’s Executive Board appointment (EQS Group)
|
10.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
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|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
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|02.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|87.20
|3.56%
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