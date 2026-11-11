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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

87.12
CHF
2.92
CHF
3.47 %
17:00:53
SWX
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11.11.2026 14:40:12

Symrise Buy

Symrise
87.72 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
114.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94.56 € 		Abst. Kursziel*:
20.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
94.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.10%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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