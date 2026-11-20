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|Rentabler Symrise-Einstieg?
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20.11.2026 10:02:10
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Symrise-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Symrise-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 97.04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 1.031 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 98.17 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 19.11.2026 auf 95.26 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 1.83 Prozent.
Symrise war somit zuletzt am Markt 12.71 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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