Um 15:56 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.19 Prozent auf 25’693.00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’665.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’942.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 25’213.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’091.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’315.00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.59 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2.45 Prozent auf 129.76 EUR), Infineon (+ 2.33 Prozent auf 50.35 EUR), Siemens (+ 1.73 Prozent auf 270.60 EUR), Deutsche Bank (+ 1.68 Prozent auf 30.50 EUR) und Airbus SE (+ 1.02 Prozent auf 199.88 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-3.25 Prozent auf 187.62 EUR), Henkel vz (-2.82 Prozent auf 85.38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.59 Prozent auf 37.56 EUR), Fresenius SE (-1.76 Prozent auf 52.49 EUR) und Symrise (-1.50 Prozent auf 94.64 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’199’190 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 227.492 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch