Am Mittwoch steht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.18 Prozent im Minus bei 26’062.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25’988.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’134.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’135.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 23’185.00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.09 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 129.02 EUR), Infineon (+ 3.17 Prozent auf 50.23 EUR), Vonovia SE (+ 1.75 Prozent auf 17.11 EUR), Bayer (+ 1.14 Prozent auf 56.78 EUR) und Symrise (+ 1.14 Prozent auf 96.04 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.79 EUR), Deutsche Bank (-1.20 Prozent auf 30.57 EUR), Siemens (-1.19 Prozent auf 266.60 EUR), BASF (-1.11 Prozent auf 51.66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.09 Prozent auf 39.11 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’744’904 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240.927 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.39 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch