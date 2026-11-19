Am Donnerstag steht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.19 Prozent im Minus bei 25’687.59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.157 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.586 Prozent stärker bei 25’887.09 Punkten in den Handel, nach 25’736.24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’945.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’666.65 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4.05 Prozent abwärts. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 25’319.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der DAX noch bei 26’091.33 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23’162.92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4.68 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27’001.67 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.45 Prozent auf 129.76 EUR), Infineon (+ 2.33 Prozent auf 50.35 EUR), Siemens (+ 1.73 Prozent auf 270.60 EUR), Deutsche Bank (+ 1.68 Prozent auf 30.50 EUR) und Airbus SE (+ 1.02 Prozent auf 199.88 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil SAP SE (-3.25 Prozent auf 187.62 EUR), Henkel vz (-2.82 Prozent auf 85.38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.59 Prozent auf 37.56 EUR), Fresenius SE (-1.76 Prozent auf 52.49 EUR) und Symrise (-1.50 Prozent auf 94.64 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2’199’190 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227.492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch