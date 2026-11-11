Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
114.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93.88 €
|
Abst. Kursziel*:
21.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.51%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|86.48
|2.71%
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