NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen"./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 200.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 125.53
|
Abst. Kursziel*:
59.32%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 167.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.63%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
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