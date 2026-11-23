NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen"./tih/edh;