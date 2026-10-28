NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Gesprächen mit dem Management anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dank einer günstigeren Wechselkursentwicklung habe er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht angehoben, schrieb Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Experte rechnet bis 2027 mit einer anhaltend soliden Entwicklung in den Bereichen Duftstoffe sowie Lebensmittel und Getränke und mit einer schrittweisen Verbesserung im Geschäftsfeld Haustierpflege, zusätzlich zu einer gewissen Preisverbesserung angesichts eines von Inflation geprägten Umfelds bei den Vorlaufkosten./rob/la/he;