Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Massgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:12 Uhr 0.3 Prozent auf 94.24 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5.05 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 73’500 Symrise-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 39.1 Prozent aufwärts. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 10.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.