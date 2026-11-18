Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent stärker bei 26’052.30 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.199 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.143 Prozent auf 26’082.63 Punkte an der Kurstafel, nach 26’045.37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26’139.16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’043.97 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 2.69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 25’622.61 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 26’128.36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der DAX bei 23’180.53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.17 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 129.02 EUR), Infineon (+ 3.17 Prozent auf 50.23 EUR), Vonovia SE (+ 1.75 Prozent auf 17.11 EUR), Bayer (+ 1.14 Prozent auf 56.78 EUR) und Symrise (+ 1.14 Prozent auf 96.04 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.79 EUR), Deutsche Bank (-1.20 Prozent auf 30.57 EUR), Siemens (-1.19 Prozent auf 266.60 EUR), BASF (-1.11 Prozent auf 51.66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.09 Prozent auf 39.11 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’744’904 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 240.927 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch