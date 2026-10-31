Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Außenwerbung habe sich als der widerstandsfähigste Markt für Massenwerbung erwiesen in zwei Jahrzehnten digitaler Fortentwicklung, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Digitale Außenwerbung wachse weitaus stärker als die klassische und dürfte den gut positionierten Werbespezialisten Auftrieb geben./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
38.30 €
|
Abst. Kursziel*:
1.83%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
38.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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29.10.26
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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26.10.26
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26.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
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26.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
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22.10.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
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22.10.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:22
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|Bernstein Research
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|09.10.26
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|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|35.12
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