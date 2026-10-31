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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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02.11.2026 10:22:47

Ströer SECo Market-Perform

Ströer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Außenwerbung habe sich als der widerstandsfähigste Markt für Massenwerbung erwiesen in zwei Jahrzehnten digitaler Fortentwicklung, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Digitale Außenwerbung wachse weitaus stärker als die klassische und dürfte den gut positionierten Werbespezialisten Auftrieb geben./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38.30 € 		Abst. Kursziel*:
1.83%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
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10:13 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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