Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Werbespezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Annick Maas am Montag. Profitiert habe das Unternehmen von Werbemedien und Kommunikationsformen im öffentlichen Raum, während das Geschäft mit klassischen, analogen Werbeträgern im öffentlichen Raum geschrumpft sei./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
39.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
38.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.19%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
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12.11.26
|Korr: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Aussenwerbung (AWP)
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12.11.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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12.11.26
|Ströer-Aktie höher: Prognose bestätigt (Dow Jones)
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12.11.26
|Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Aussenwerbung (AWP)
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11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|12.11.26
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|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|35.28
|0.74%
Aktuelle Aktienanalysen
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