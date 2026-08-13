Ströer 38.17 CHF 3.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 35,00 auf 38,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das starke Außenwerbe-Geschäft sei vor allem der Fußball-WM zu verdanken, schrieb James Tate am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht. Profitabilität in anderen Bereichen bleibe eine Herausforderung./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.