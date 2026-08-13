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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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14.08.2026 12:40:21

Ströer SECo Sell

Ströer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 35,00 auf 38,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das starke Außenwerbe-Geschäft sei vor allem der Fußball-WM zu verdanken, schrieb James Tate am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht. Profitabilität in anderen Bereichen bleibe eine Herausforderung./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Sell
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
40.72 € 		Abst. Kursziel*:
-5.45%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
40.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.54%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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