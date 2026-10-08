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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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09.10.2026 13:23:23

Ströer SECo Buy

Ströer
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Angesichts konjunktureller und politischer Unwägbarkeiten dürften die Aussagen aus der Medienbranche von Zurückhaltung geprägt sein, schrieb Anna Patrice am Freitag in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Die Außenwerbung entwickle sich jedoch solide, JCDecaux seien ihr Favorit. Bei Ströer sieht sie "Herausforderungen" im Nichtkerngeschäft./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.38%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
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13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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