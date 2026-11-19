MDAX 252367 / DE0008467416
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|MDAX-Performance
|
19.11.2026 09:28:15
Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen
Anleger in Frankfurt schicken den MDAX aktuell erneut ins Plus.
Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0.72 Prozent auf 30’094.22 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 338.372 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.471 Prozent höher bei 30’019.21 Punkten, nach 29’878.63 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30’004.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’120.66 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1.95 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der MDAX noch bei 30’513.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der MDAX auf 31’822.47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der MDAX bei 28’656.56 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 2.86 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4.64 Prozent auf 33.36 EUR), Siltronic (+ 4.53 Prozent auf 57.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.46 Prozent auf 50.60 EUR), DEUTZ (+ 3.85 Prozent auf 7.96 EUR) und JENOPTIK (+ 3.38 Prozent auf 37.32 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-1.43 Prozent auf 12.37 EUR), Ströer SE (-1.13 Prozent auf 36.70 EUR), RTL (-0.97 Prozent auf 30.50 EUR), LEG Immobilien (-0.68 Prozent auf 49.50 EUR) und Porsche Automobil (-0.60 Prozent auf 23.17 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 368’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38.740 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.45 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.22 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29’505.24
|-1.25%
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street geht es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.