Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0.72 Prozent auf 30’094.22 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 338.372 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.471 Prozent höher bei 30’019.21 Punkten, nach 29’878.63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30’004.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’120.66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1.95 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der MDAX noch bei 30’513.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der MDAX auf 31’822.47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der MDAX bei 28’656.56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 2.86 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4.64 Prozent auf 33.36 EUR), Siltronic (+ 4.53 Prozent auf 57.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.46 Prozent auf 50.60 EUR), DEUTZ (+ 3.85 Prozent auf 7.96 EUR) und JENOPTIK (+ 3.38 Prozent auf 37.32 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-1.43 Prozent auf 12.37 EUR), Ströer SE (-1.13 Prozent auf 36.70 EUR), RTL (-0.97 Prozent auf 30.50 EUR), LEG Immobilien (-0.68 Prozent auf 49.50 EUR) und Porsche Automobil (-0.60 Prozent auf 23.17 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 368’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38.740 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.45 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch