Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf die vorgelegten Zahlen. Dies sei gestützt auf ein solides Geschäft mit Außenwerbung. Das Potenzial für einen Anstieg der Marktschätzungen sei vor diesem Hintergrund begrenzt./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.56 €
|
Abst. Kursziel*:
34.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.98%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
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|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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