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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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13.11.2026 11:05:25

Ströer SECo Overweight

Ströer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Donnerstag in seinem Fazit zu den Zahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen für den Werbekonzern an. Eine leichte Kürzung gab es bei seiner diesjährigen Umsatzerwartung wegen schwach bleibender Geschäfte im Segment DaaS & E-Commerce./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39.18 € 		Abst. Kursziel*:
32.72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.98%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
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