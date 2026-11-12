Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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13.11.2026 11:05:25
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Donnerstag in seinem Fazit zu den Zahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen für den Werbekonzern an. Eine leichte Kürzung gab es bei seiner diesjährigen Umsatzerwartung wegen schwach bleibender Geschäfte im Segment DaaS & E-Commerce./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.18 €
|
Abst. Kursziel*:
32.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.98%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
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12.11.26
|Korr: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Aussenwerbung (AWP)
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12.11.26
|Ströer-Aktie höher: Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
12.11.26
|Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Aussenwerbung (AWP)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
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|Ströer SE & Co. KGaA
|36.12
|0.89%
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