Ströer 35.25 CHF 0.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Außenwerbung habe sich als der widerstandsfähigste Markt für Massenwerbung erwiesen in zwei Jahrzehnten digitaler Fortentwicklung, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Digitale Außenwerbung wachse weitaus stärker als die klassische und dürfte den gut positionierten Werbespezialisten Auftrieb geben./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.