Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Werbekonzerns habe im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Annick Maas am Donnerstagmorgen. Sie glaubt deshalb, dass die Aktien leicht unter Druck kommen könnten. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber bestätigt worden./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
38.36 €
|
Abst. Kursziel*:
1.67%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
39.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.91%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
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11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
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11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Bernstein Research
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|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
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|14.08.26
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|14.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|36.38
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