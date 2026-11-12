NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Werbekonzerns habe im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Annick Maas am Donnerstagmorgen. Sie glaubt deshalb, dass die Aktien leicht unter Druck kommen könnten. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber bestätigt worden./tih/ag;