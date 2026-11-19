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|Lohnendes Ströer SE-Investment?
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19.11.2026 10:02:05
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ströer SE-Investment gewesen.
Die Ströer SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ströer SE-Aktie 37.84 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Ströer SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 264.271 Ströer SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 37.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’809.73 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1.90 Prozent eingebüsst.
Alle Ströer SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.07 Mrd. Euro. Der Ströer SE-Börsengang fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Ströer SE-Aktie lag damals bei 20.60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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