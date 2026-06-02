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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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02.06.2026
SWX
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03.06.2026 07:14:45

Ströer SECo Sell

Ströer
34.17 CHF -1.65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Sell
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
37.42 € 		Abst. Kursziel*:
-1.12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.21%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
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07:14 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
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