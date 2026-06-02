Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Sell
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
37.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.21%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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