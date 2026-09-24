Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In Ströer sieht der Experte auf der Schiene der dafür erforderlichen Werbung einen Profiteur der Rentenreform./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.12 €
|
Abst. Kursziel*:
40.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.63%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:10
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|34.90
|1.69%
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