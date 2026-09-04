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Index-Performance im Fokus 04.09.2026 15:58:14

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

EVOTEC
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Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.43 Prozent stärker bei 18’677.48 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93.235 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.394 Prozent auf 18’670.35 Punkte an der Kurstafel, nach 18’597.03 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’655.84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’739.94 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1.50 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 18’639.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’759.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’461.95 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.62 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 5.94 Prozent auf 31.38 EUR), pbb (+ 5.59 Prozent auf 3.48 EUR), HelloFresh (+ 4.65 Prozent auf 2.77 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.77 Prozent auf 59.25 EUR) und secunet Security Networks (+ 3.44 Prozent auf 180.60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-3.11 Prozent auf 31.16 EUR), EVOTEC SE (-2.44 Prozent auf 3.19 EUR), GFT SE (-2.08 Prozent auf 25.85 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.80 Prozent auf 1.42 EUR) und Ströer SE (-1.26 Prozent auf 37.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 702’403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.123 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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