Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’413 -0.4%  SPI 20’325 -0.4%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’454 0.6%  Euro 0.9399 0.2%  EStoxx50 6’552 0.1%  Gold 4’344 -0.2%  Bitcoin 51’031 -1.1%  Dollar 0.8136 -0.1%  Öl 88.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Bill Ackman zieht sich zurück: Hertz-Aktie stürzt ab
Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

37.58
CHF
1.38
CHF
3.81 %
10:14:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 07:10:16

Ströer SECo Market-Perform

Ströer
37.61 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach einer Investorenveranstaltung von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Äußerungen des Managements hätten signalisiert, dass der Spezialist für Außenwerbung auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
39.36 € 		Abst. Kursziel*:
-0.91%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
40.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.23%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen