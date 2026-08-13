Ströer 37.61 CHF 1.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach einer Investorenveranstaltung von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Äußerungen des Managements hätten signalisiert, dass der Spezialist für Außenwerbung auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.