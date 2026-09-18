HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
18.09.2026 09:28:17
SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.
Am Freitag steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.25 Prozent im Plus bei 18’272.70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.669 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.087 Prozent auf 18’243.25 Punkte an der Kurstafel, nach 18’227.33 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 18’286.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’228.28 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.383 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’425.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der SDAX bei 18’373.62 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 16’931.84 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.28 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 8.19 Prozent auf 19.68 EUR), EVOTEC SE (+ 2.22 Prozent auf 2.95 EUR), Medios (+ 1.98 Prozent auf 10.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.93 Prozent auf 29.58 EUR) und Basler (+ 1.81 Prozent auf 22.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Grand City Properties (-1.78 Prozent auf 7.73 EUR), PNE (-1.24 Prozent auf 7.16 EUR), Ströer SE (-0.78 Prozent auf 35.72 EUR), Springer Nature (-0.71 Prozent auf 19.60 EUR) und HORNBACH (-0.60 Prozent auf 83.00 EUR).
Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 50’884 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.202 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.23 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags (finanzen.ch)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’337.64
|0.61%
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.