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Kursverlauf 18.09.2026 09:28:17

SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

HORNBACH
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Am Freitag steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.25 Prozent im Plus bei 18’272.70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.669 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.087 Prozent auf 18’243.25 Punkte an der Kurstafel, nach 18’227.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 18’286.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’228.28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.383 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’425.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der SDAX bei 18’373.62 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 16’931.84 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.28 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 8.19 Prozent auf 19.68 EUR), EVOTEC SE (+ 2.22 Prozent auf 2.95 EUR), Medios (+ 1.98 Prozent auf 10.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.93 Prozent auf 29.58 EUR) und Basler (+ 1.81 Prozent auf 22.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Grand City Properties (-1.78 Prozent auf 7.73 EUR), PNE (-1.24 Prozent auf 7.16 EUR), Ströer SE (-0.78 Prozent auf 35.72 EUR), Springer Nature (-0.71 Prozent auf 19.60 EUR) und HORNBACH (-0.60 Prozent auf 83.00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 50’884 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.202 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
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