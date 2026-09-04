EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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04.09.2026 17:58:11
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester
Der SDAX ging im Plus aus dem Handelstag.
Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0.70 Prozent stärker bei 18’727.47 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93.235 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.394 Prozent auf 18’670.35 Punkte an der Kurstafel, nach 18’597.03 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 18’655.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’739.94 Zähler.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’639.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SDAX noch bei 18’759.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’461.95 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.90 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 5.90 Prozent auf 2.80 EUR), PVA TePla (+ 5.60 Prozent auf 31.28 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4.39 Prozent auf 23.80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.29 Prozent auf 59.55 EUR) und pbb (+ 4.13 Prozent auf 3.43 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil GFT SE (-2.27 Prozent auf 25.80 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2.16 Prozent auf 43.00 EUR), EVOTEC SE (-1.89 Prozent auf 3.21 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.87 Prozent auf 31.56 EUR) und Ströer SE (-1.52 Prozent auf 37.60 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1’142’646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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