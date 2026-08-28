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SDAX-Performance im Fokus 28.08.2026 12:26:12

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu

Der SDAX steigt am Freitag.

KWS SAAT
72.69 CHF 1.84%
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Um 12:09 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent auf 19’033.53 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94.254 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.149 Prozent auf 18’980.86 Punkte an der Kurstafel, nach 18’952.55 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’980.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’054.56 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 2.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, notierte der SDAX bei 18’352.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 19’089.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der SDAX noch bei 16’964.16 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.67 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2.95 Prozent auf 57.65 EUR), OHB SE (+ 2.73 Prozent auf 195.40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.54 Prozent auf 74.55 EUR), PVA TePla (+ 2.26 Prozent auf 30.74 EUR) und Mutares (+ 1.96 Prozent auf 26.05 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen GFT SE (-2.31 Prozent auf 25.35 EUR), LPKF Laser Electronics (-1.81 Prozent auf 13.55 EUR), Ströer SE (-1.51 Prozent auf 39.10 EUR), Vincorion (-1.39 Prozent auf 20.59 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.11 Prozent auf 66.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 483’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von OHB SE mit 4.064 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.23 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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