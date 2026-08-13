Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer nach Quartalszahlen des Werbevermarkters auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Annick Maas sieht laut einer ersten Reaktion vom Donnerstag keine großen Überraschungen. Ströer habe von einem starken Außenwerbungsgeschäft profitiert. Zu den erneuten Übernahmespekulationen aus dem Juli, denen zufolge die möglichen Investoren Ströer von der Börse nehmen könnten, habe sich das Unternehmen nicht geäußert./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
40.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
39.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.68%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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