NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer nach Quartalszahlen des Werbevermarkters auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Annick Maas sieht laut einer ersten Reaktion vom Donnerstag keine großen Überraschungen. Ströer habe von einem starken Außenwerbungsgeschäft profitiert. Zu den erneuten Übernahmespekulationen aus dem Juli, denen zufolge die möglichen Investoren Ströer von der Börse nehmen könnten, habe sich das Unternehmen nicht geäußert./rob/gl/mis;