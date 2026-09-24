Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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|Lohnende Ströer SE-Investition?
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24.09.2026 10:02:04
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ströer SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37.70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ströer SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.653 Ströer SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 37.22 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 98.73 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 1.27 Prozent.
Ströer SE wurde am Markt mit 2.08 Mrd. Euro bewertet. Die Ströer SE-Aktie ging am 15.07.2010 an die Börse XETRA. Die Ströer SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 20.60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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