Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.24 Prozent fester bei 18’686.24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93.904 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.218 Prozent fester bei 18’682.66 Punkten in den Handel, nach 18’642.01 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18’713.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’678.72 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.768 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 18’276.38 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 27.05.2026, mit 18’929.43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’948.97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.67 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 2.83 Prozent auf 56.25 EUR), GFT SE (+ 2.66 Prozent auf 23.15 EUR), Springer Nature (+ 2.48 Prozent auf 20.25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.27 Prozent auf 13.50 EUR) und KSB SE (+ 2.26 Prozent auf 861.00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Einhell Germany vz (-1.60 Prozent auf 73.60 EUR), Dermapharm (-1.25 Prozent auf 39.55 EUR), PATRIZIA SE (-1.20 Prozent auf 7.39 EUR), 1&1 (-1.10 Prozent auf 22.40 EUR) und Ströer SE (-0.96 Prozent auf 39.30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 32’466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.018 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch