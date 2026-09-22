Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor von Udo Müller sei selbstbewusst und kämpferisch gewesen, schrieb Anna Patrice am Montag. Während sich das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH) weiterhin erfreulich entwickele, bleibe die Portfolio-Optimierung eine Herausforderung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.98 €
|
Abst. Kursziel*:
36.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.13%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
18.09.26
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04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
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31.08.26
|Ströer SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
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28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.ch)
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27.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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20.08.26
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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
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