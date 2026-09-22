Ströer 35.82 CHF 2.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor von Udo Müller sei selbstbewusst und kämpferisch gewesen, schrieb Anna Patrice am Montag. Während sich das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH) weiterhin erfreulich entwickele, bleibe die Portfolio-Optimierung eine Herausforderung./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.