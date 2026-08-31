Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Buy, hold, sell?
|
31.08.2026 18:00:38
Ströer SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Experten haben im abgelaufenen Monat die Ströer SE-Aktie unter die Lupe genommen.
Ströer SE Experten haben ihre Einschätzung der Ströer SE-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Ströer SE-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Ströer SE-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,93 EUR beziffert, während der aktuelle Ströer SE-Kurs an der Börse XETRA bei 39,20 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 EUR
|32,65
|14.08.2026
|Barclays Capital
|42,00 EUR
|7,14
|14.08.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|37,76
|14.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,50 EUR
|-1,79
|14.08.2026
|Bernstein Research
|39,00 EUR
|-0,51
|14.08.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|-8,16
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 EUR
|17,35
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.08.26
|XETRA-Handel SDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.