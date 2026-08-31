Ströer SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Ströer SE Experten haben ihre Einschätzung der Ströer SE-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Ströer SE-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Ströer SE-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,93 EUR beziffert, während der aktuelle Ströer SE-Kurs an der Börse XETRA bei 39,20 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 52,00 EUR 32,65 14.08.2026 Barclays Capital 42,00 EUR 7,14 14.08.2026 Deutsche Bank AG 54,00 EUR 37,76 14.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 38,50 EUR -1,79 14.08.2026 Bernstein Research 39,00 EUR -0,51 14.08.2026 Bernstein Research 36,00 EUR -8,16 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 46,00 EUR 17,35 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch