Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas berichtete am Donnerstag von den Aussagen eines Investor-Relations-Managers im Rahmen einer Fachkonferenz, die das US-Analysehaus veranstaltet. "Alles in der Spur", titelte die Expertin. Die Markttrends würden von der Digitalisierung gestützt. In Zeiten der deutschen Konsumschwäche scheine sich der Werbespezialist gut zu behaupten. Sie vermisst derzeit aber positive Überraschungen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
37.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.31%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
37.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.06%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Ströer-Aktie im Fokus: Blackstone zieht sich offenbar zurück (Dow Jones)
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19.05.26
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14.05.26
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12.05.26
|Ströer-Aktie fester: Konzern bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal (finanzen.ch)
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12.05.26
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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:20
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:20
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|34.40
|11.11%
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