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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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21.05.2026 12:20:30

Ströer SECo Market-Perform

Ströer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas berichtete am Donnerstag von den Aussagen eines Investor-Relations-Managers im Rahmen einer Fachkonferenz, die das US-Analysehaus veranstaltet. "Alles in der Spur", titelte die Expertin. Die Markttrends würden von der Digitalisierung gestützt. In Zeiten der deutschen Konsumschwäche scheine sich der Werbespezialist gut zu behaupten. Sie vermisst derzeit aber positive Überraschungen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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-4.31%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
37.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.06%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
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12:20 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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