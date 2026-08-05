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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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05.08.2026 18:26:50

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Phil Buller fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erkenntnisse mit Blick auf das dritte Geschäftsquartal zusammen. Dieses sei stark gewesen und führe dazu, dass seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) im mittleren einstelligen Prozentbereich stiegen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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