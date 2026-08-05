Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Phil Buller fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erkenntnisse mit Blick auf das dritte Geschäftsquartal zusammen. Dieses sei stark gewesen und führe dazu, dass seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) im mittleren einstelligen Prozentbereich stiegen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
158.60 €
|
Abst. Kursziel*:
54.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
151.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.87%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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