Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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17.08.2026 09:28:53
Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart
Der Euro STOXX 50 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.36 Prozent stärker bei 6’563.12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.574 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.131 Prozent stärker bei 6’548.16 Punkten in den Montagshandel, nach 6’539.59 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’565.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’542.91 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6’230.87 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’827.76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’448.61 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.18 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.64 Prozent auf 63.36 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 163.38 EUR), UniCredit (+ 0.75 Prozent auf 85.73 EUR), Siemens (+ 0.53 Prozent auf 285.50 EUR) und Eni (+ 0.36 Prozent auf 23.77 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-0.97 Prozent auf 178.40 EUR), adidas (-0.83 Prozent auf 156.25 EUR), Deutsche Bank (-0.52 Prozent auf 33.21 EUR), Airbus SE (-0.46 Prozent auf 214.40 EUR) und BMW (-0.44 Prozent auf 59.14 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 260’758 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 608.806 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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