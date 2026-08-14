Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.17 Prozent höher bei 6’556.37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.573 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.010 Prozent schwächer bei 6’544.79 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’545.47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’558.20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’544.79 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0.557 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’280.19 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 5’934.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’434.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.07 Prozent. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4.73 Prozent auf 183.68 EUR), Rheinmetall (+ 3.06 Prozent auf 1’200.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.98 Prozent auf 515.40 EUR), Airbus SE (+ 0.96 Prozent auf 215.05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.96 Prozent auf 45.88 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-1.01 Prozent auf 61.87 EUR), Siemens Energy (-0.93 Prozent auf 159.22 EUR), Bayer (-0.79 Prozent auf 47.68 EUR), Enel (-0.67 Prozent auf 9.60 EUR) und UniCredit (-0.67 Prozent auf 85.00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 304’909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 603.950 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch