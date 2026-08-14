Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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14.08.2026 09:28:18
DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus
Das macht der DAX heute.
Am Freitag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.71 Prozent höher bei 26’485.42 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.194 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0.556 Prozent fester bei 26’445.99 Punkten, nach 26’299.74 Punkten am Vortag.
Bei 26’485.42 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’437.28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0.474 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’147.03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24’456.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24’377.50 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.93 Prozent zu. 26’573.50 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit SAP SE (+ 4.73 Prozent auf 183.68 EUR), Rheinmetall (+ 3.06 Prozent auf 1’200.20 EUR), Scout24 (+ 2.76 Prozent auf 78.20 EUR), Zalando (+ 1.75 Prozent auf 24.40 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 253.40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-1.31 Prozent auf 438.00 EUR), Infineon (-1.01 Prozent auf 61.87 EUR), Siemens Energy (-0.93 Prozent auf 159.22 EUR), Vonovia SE (-0.81 Prozent auf 20.83 EUR) und Bayer (-0.79 Prozent auf 47.68 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 321’770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 214.920 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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