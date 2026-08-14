Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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14.08.2026 09:28:18
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu
Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent auf 5’529.59 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.081 Prozent auf 5’522.87 Punkte an der Kurstafel, nach 5’527.34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’531.39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’522.87 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.031 Prozent nach oben. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 5’377.65 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 5’125.52 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 4’551.58 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.55 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 4.73 Prozent auf 183.68 EUR), Rheinmetall (+ 3.06 Prozent auf 1’200.20 EUR), RELX (+ 2.97 Prozent auf 25.65 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.87 Prozent auf 87.16 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.98 Prozent auf 515.40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-1.37 Prozent auf 70.68 GBP), Siemens Energy (-0.93 Prozent auf 159.22 EUR), Enel (-0.67 Prozent auf 9.60 EUR), UniCredit (-0.67 Prozent auf 85.00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.59 Prozent auf 6.87 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 458’527 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 603.950 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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