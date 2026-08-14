Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.19 Prozent auf 26’460.00 Punkte zu.

Bei 26’387.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’482.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’040.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Stand von 24’314.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 24’425.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.71 Prozent aufwärts. Bei 26’576.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 4.73 Prozent auf 183.68 EUR), Rheinmetall (+ 3.06 Prozent auf 1’200.20 EUR), Scout24 (+ 2.76 Prozent auf 78.20 EUR), Zalando (+ 1.75 Prozent auf 24.40 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 253.40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen HOCHTIEF (-1.31 Prozent auf 438.00 EUR), Infineon (-1.01 Prozent auf 61.87 EUR), Siemens Energy (-0.93 Prozent auf 159.22 EUR), Vonovia SE (-0.81 Prozent auf 20.83 EUR) und Bayer (-0.79 Prozent auf 47.68 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 321’770 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.920 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7.47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch