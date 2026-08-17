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Erpressungsvorwurf 17.08.2026 12:00:00

Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff

Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff

Ein in Zürich angeklagter Softwareentwickler hat zum Auftakt des Prozesses wegen mutmasslicher Erpressung alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Dem 52-jährigen Ukrainer wird vorgeworfen, an digitalen Erpressungen von Firmen - darunter der Zugbauer Stadler Rail - beteiligt gewesen zu sein.

Er habe so etwas nie getan, sagte der Beschuldigte am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich. Der in der Schweiz wohnhafte Ukrainer bestritt eine Beteiligung an Cyberangriffen sowie die Entwicklung der dabei verwendeten Erpressersoftware.

Zwölf Jahre Haft gefordert

Die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft dem zuletzt im Kanton Baselland wohnhaften Mann unter anderem gewerbsmässige Erpressung, mehrfache schwere Datenbeschädigung und schwere Geldwäscherei vor. Zudem wird ihm der Besitz von Kinderpornografie zur Last gelegt. Die Anklage fordert eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren sowie eine zwölfjährige Landesverweisung.

Der Beschuldigte befindet sich bereits seit Oktober 2021 in Haft. Er soll an der Erpressung von Stadler Rail und weiteren Firmen beteiligt gewesen und die dafür benutzte Ransomware mitentwickelt haben. Bei solchen Angriffen dringen Hackergruppen in Firmennetzwerke ein und installieren Schadsoftware, die Daten verschlüsselt. Für die Entschlüsselung werden anschliessend hohe Lösegeldsummen verlangt.

Millionenschäden bei Schweizer Unternehmen

Der Beschuldigte soll als zentraler Entwickler und Organisator internationaler Cyberangriffe agiert haben. Über mehrere Jahre hinweg drang eine kriminelle Gruppierung unter seiner Mitwirkung in Unternehmensnetzwerke ein. In der Schweiz zählten neben Stadler Rail der Haustechnikspezialist Meier Tobler und Crealogix zu den Opfern. Den betroffenen Unternehmen entstanden durch Betriebsunterbrüche, Datenverluste und Sanierungen Schäden in Millionenhöhe.

Bei den Erpressungsversuchen gingen die Täter gezielt vor. Sie verschafften sich Zugang zu den Systemen, schalteten Überwachungsprozesse ab und verschlüsselten anschliessend Server sowie Arbeitsplatzrechner. Beim Angriff auf Stadler Rail entwendete der Beschuldigte zudem rund 500 Gigabyte an vertraulichen Daten. Mit der Drohung, diese im Internet zu veröffentlichen, sollte der Druck auf das Unternehmen erhöht werden. Trotz der Erpressung verweigerten Firmen wie Stadler Rail und Meier Tobler die geforderten Lösegeldzahlungen.

Entwicklung von Erpressersoftware

Laut Anklageschrift entwickelte der Informatiker die Erpressersoftware «Lockergoga» weitgehend selbstständig im Auftrag eines Mitbeschuldigten aus Moskau. Später wirkte er an der Entstehung der Schadsoftware «Megacortex» mit. Zudem übernahm der Mann bei der Entwicklung eines weiteren Werkzeugs namens «RMS» eine führende Rolle als Projektleiter.

Kryptowährungen zur Geldwäsche

Für seine Tatbeiträge erhielt der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft erhebliche Beträge in Kryptowährungen. Um die Herkunft der Gelder im Umfang von mindestens 490'000 Franken zu verschleiern, soll er spezialisierte Krypto-Mixer genutzt, Hunderte verdeckte Transaktionen durchgeführt und Digitalwährungen über verschiedene Handelsplattformen getauscht haben. Ein Teil des Geldes floss demnach auf Schweizer Bankkonten, um den Lebensunterhalt zu finanzieren.

Als Ersatzforderung für den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil fordert die Staatsanwaltschaft die Ablieferung verschiedener Kryptocoins oder eine Zahlung von 1,8 Millionen Franken. Zudem sollen beschlagnahmte Bargeldbestände sowie gesperrte Bankguthaben des Beschuldigten zur Deckung der Verfahrenskosten herangezogen oder als Deliktserlös eingezogen werden.

Die Stadler Rail-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 24,18 CHF.

Zürich (awp/sda)

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